O andebol internacional está de regresso aos palcos madeirenses no arranque de 2020 com a realização, este sábado e domingo, no Pavilhão da Escola Bartolomeu Perestrelo, dos oitavos-de-final da Taça Challenge feminina, um duplo encontro na Região entre as formações do Club Sports Madeira e da equipa Sérvia do RK Zajecar 1949.

Duas partidas agendadas para as 17 horas, naquele recinto...