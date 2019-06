As equipas masculinas e femininas do Club Sports Madeira estiveram em evidência, no passado fim-de-semana, nas Caldas da Rainha.

A competir na edição de 2019 do Campeonato Nacional da I Divisão de equipas, a colectividade madeirense veio a sagrar-se vice-campeão nacional na vertente feminina e medalha de bronze na prova masculina.

Nas senhoras. o Sports começou por vencer a fase...