Sports Madeira muito perdulário sai derrotado

Foi um jogo quase de um só sentido aquele que ontem colocou frente a frente as formações do CS Madeira e do Benfica, lisboetas que que vinte e seis anos depois regressaram à Região para competir no escalão mais alto do andebol feminino nacional.

E melhor regresso não podia ter tido, pois venceram de uma forma clara o Sports por 28-17, com 14-6 ao intervalo.

Um êxito claramente marcado...