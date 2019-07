Sports Madeira defronta o Hadzici da Bósnia

A formação de seniores femininos do CS Madeira está de regresso às provas europeias, com a participação em 2019/2020 na 3.ª eliminatória da Taça Challenge, uma prova que na próxima temporada irá sofrer alteração na sua estrutura e nome, tudo indicando que passará a se chamar Liga Europa. Ontem pela manhã em Viena, sede da Federação Europeia de Andebol o sorteio ditou que as andebolistas...