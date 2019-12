O Sporting bateu ontem no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, a formação do Madeira Andebol SAD por 30-17, com 16-9 ao intervalo igualmente favorável à equipa da casa, num encontro a contar para a fase regular do campeonato nacional da I Divisão.

Um Sporting muito acima do colectivo madeirense era claramente favorito para somar os três pontos em disputa. Dispondo de melhores e mais...