O campeão nacional Sporting C.P. inicia esta noite, frente à Ponta do Pargo, uma jornada tripla na Madeira a contar para a I Divisão masculina de ténis de mesa, onde terá ainda pela frente o São Roque e o Sporting da Madeira.

A partida entre a formação da Ponta do Pargo e o Sporting, a contar para a 3.ª jornada da competição, está agendada para as 20h30, no Ginásio do Centro Cívico...