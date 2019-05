As formações do Sporting Clube da Madeira em masculinos e do CTM Santa Teresinha em femininos fizeram história no passado fim-de-semana, e, Gondomar ao carimbarem pela primeira vez na histórias de ambos os clubes a subida ao Campeonato Nacional da I Divisão em ténis de mesa.

No sector masculino, os leões orientados por Ricardo Freitas e constituídos pelos atletas Dinis Cunha, Celso...