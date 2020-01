Com a derrota ante o Braga e consequente afastamento do Sporting da Final da Taça da Liga, o Marítimo joga em Alvalade, no arranque da segunda volta da Liga, na segunda-feira, em partida agendada para as 20h15. De resto, a marcação deste jogo, inicialmente marcado pela Liga para quarta-feira, 29 de Janeiro, estava dependente do resultado da meia-final da Taça da Liga, ficando agora...