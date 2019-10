Sporting de Braga e FC Porto procuram repetir na segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa as vitórias da estreia, enquanto Sporting e Vitória de Guimarães tentam ‘emendar’ o arranque a perder.

A formação ‘arsenalista’ só depende, mesmo, de si própria para se isolar na liderança do Grupo K, uma vez que, após o marcante triunfo, também por 1-0, no reduto do ‘português’ Wolverhampton,...