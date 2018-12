“Sou um bocadinho contra maiorias absolutas”

Como é que a política surgiu na sua vida? Sempre fui de esquerda, mas nunca estive em nenhum partido. Entretanto, quando a Marisa Matias se candidatou às eleições presidenciais fui apoiante dela na Madeira e a partir daí passei a ter contacto com o Bloco de Esquerda da Madeira e a ser aderente do partido. De todos os partidos era o fazia mais sentido. Há um ano houve eleições no...