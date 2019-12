SOU assinam com a Vidisco

Os SOU são a primeira banda madeirense que assina com a editora Vidisco, pela mão da SJ Produções, liderada por Sandro João. Recorde-se que este é um dos grupos regionais que estão agenciados por esta agência de artistas madeirense.

O grupo irá entrar com o pé direito em 2020, estando previsto o lançamento dos quatro primeiros temas do álbum de originais, no dia 31 de Janeiro.

O ano...