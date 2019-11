SOS Socorridos

O furto de pedra e areia na praia da Tabua no decurso de uma obra pública não é o único caso a contas com a Justiça envolvendo o Grupo AFA. O Ministério Público (MP) também abriu um inquérito à operação clandestina de extracção e desmonte de basalto no leito da linha de água dos Socorridos para apurar eventuais responsabilidades criminais não só da construtora como também das entidades...