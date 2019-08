O sorteio da ordem dos partidos no boletim de voto decorreu, ontem, no Tribunal Judicial do Funchal e colocou o PDR no primeiro lugar e o RIR no último.

Como curiosidade o facto de os partidos que pretendiam integrar a coligação Unidos Pela Madeira, Aliança e MPT e que viram essa pretensão rejeitada pelo Tribunal Constitucional, surgirem um a seguir ao outro no boletim.

