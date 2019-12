Sofia Ferreira actua amanhã, pelas 18 horas, na Praça do Povo, no Funchal. Como já é habitual, a fadista madeirense será acompanhada por Pedro Marques na guitarra portuguesa, Emanuel Faria na viola de Fado e Miguel Marques na viola baixo.

Recorde-se que, no passado 9 de Novembro, Sofia Ferreira apresentou o seu primeiro álbum, intitulado ‘Minha Voz’, no Centro de Congressos do Porto...