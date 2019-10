Sofia Ferreira apresenta álbum no Porto Santo

O próximo mês de Novembro será especial. Pelo menos, para Sofia Ferreira que vê o seu álbum ‘Minha Voz’ a se estrear a nível nacional. A fadista madeirense, que tem vindo a dar cartas no mundo da música, desloca-se até ao Porto Santo, no dia 9 de Novembro, para apresentar este novo trabalho, no Centro de Congressos, pelas 20 horas.

Após vários anos a pisar diversos palcos nacionais...