Sofia Almeida actua amanhã no jardim do Qasbah Live Music & Cocktails com o seu quarteto formado por João Freches (piano), Filipe Gouveia (baixo) e Luís Caldeira (bateria). O concerto tem início pelas 20h30 e marca o regresso à música ao vivo para essa formação musical.

Vencedora no ano passado do concurso ‘Madeira a Cantar’ e uma das que integraram recentemente o projecto ‘Visitas...