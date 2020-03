Com um vasto currículo na área do voluntariado e empreendedorismo social, Afonso Borga integra o Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial (GRACE), desde 2017, onde é responsável pela área do Voluntariado Corporativo e pela gestão do GIRO 2.0, Programa de Voluntariado Corporativo alinhado com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

Há 20 anos que o GRACE dedica-se à...