O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) vai requerer um pedido de informação ao vice-presidente do Governo Regional por conta do depósito de inertes provenientes das intervenções para a ampliação do aproveitamento hidroeléctrica da Calheta.

Os socialistas madeirenses reconhecem que este empreendimento constitui um investimento enquadrado no Plano de Política Energética da...