Socialistas preparam combate à corrupção

O grupo parlamentar do PS-M quer fazer do combate à corrupção uma das bandeiras da sua agenda política. Um propósito em nome da defesa do interesse público e da transparência da actividade governativa que “deve ser um imperativo na Região”.

Os socialistas entendem que “o fenómeno da corrupção é uma realidade e deve ser combatido” sem receio. O líder parlamentar do Miguel Iglésias...