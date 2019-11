Socialista deixou o PS nas reuniões na Assembleia de Freguesia

O cabeça-de-lista pelo PS à Junta de Freguesia da Madalena do Mar nas eleições autárquicas de 2017 apresentou a renúncia do mandato. João Humberto Delgado é um emigrante com interesses na Suíça decidiu afastar-se da actividade política onde havia sido eleito à Assembleia de Freguesia para poder dedicar-se com maior atenção aos seus negócios, afastando qualquer quezília com a estrutura...