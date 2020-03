Margarida Mendes é a curadora do projecto ‘Sob a Turbulência’ que a partir do Verão será desenvolvido pela Porta33 na Madeira e no Porto Santo, um trabalho para criar uma forma de conhecimento colectivo a partir de experiências entre artistas e comunidades. Vai incluir residências artísticas, workshops, passeios e oficinas, um trabalho com duração de três anos que engloba uma exposição...