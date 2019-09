Foi uma manhã diferente para os jogadores do Marítimo. A sessão de trabalho - a primeira no campo depois de, na véspera, o trabalho ter sido apenas desenvolvido no ginásio - acabou com o plantel verde-rubro a interagir com os alunos do Colégio do Marítimo que, desta forma, comemoraram o primeiro dia de aulas do novo ano lectivo. No final do treino aconteceu uma invasão ao relvado...