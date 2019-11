Só os Açores têm mais pobres

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou que a Madeira está praticamente no fundo da tabela no que toca ao risco de pobreza. De acordo com os dados divulgados ontem, a Região é a segunda zona do país com taxa mais elevada com 27,8%. Atrás encontram-se, apenas os Açores com o valor de 31,8%. A média nacional é de 17,2%, adiantou no relatório publicado ontem na página da...