Só cresceu alojamento local com menos de 10 camas

As primeiras estimativas da actividade turística na RAM não são nada animadoras, aliás as únicas unidades que poderão sorrir são as de alojamento local com menos de 10 camas, pois relativamente ao mês de Abril deste ano, há um decréscimo de 3,1% nas dormidas no alojamento turístico (incluindo hotéis e similares de hotelaria, turismo rural e alojamento local).

Mas há sempre um ponto...