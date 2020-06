Depois de Bispo, está já reconfirmada a presença de Slow J no Summer Opening 2021, com actuação marcada para a 23 de Julho. Recorde-se que a oitava edição do festival foi adiada para o próximo ano devido à pandemia da Covid-19, e vai decorrer durante dois fins-de-semana, nos dias 16, 17, 23 e 24 de Julho de 2021, no Parque de Santa Catarina, Funchal.

Slow J, nome artístico de ...