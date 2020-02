O músico e professor Slobodan Sarcevic foi convidado e vai participar este ano no júri do 14 º Concurso de Acordeão, que decorre no dia 23 em Oeiras, depois de no ano passado ter estado na qualidade de professor e há uns anos na qualidade de membro do júri. O concurso integra o Festival FoleFest, que por sua vez terá lugar entre os dias 20 e 25 deste mês.

