SITAM não convoca greve do comércio

Foi descartada a hipótese dos trabalhadores do comércio no Funchal, nomeadamente do Comércio Tradicional, fazerem greve neste Natal de 2018. A decisão foi tomada ontem pela Direcção do Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços (SITAM), porque concluíram que não seria eficaz (prejudicaria mais os comerciantes cumpridores dos horários) e seria difícil mobilizar os trabalhadores...