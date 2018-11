Duarte Pitta Ferraz nasceu na Madeira, mas tem feito carreira no mundo inteiro. É presidente não executivo do Comité de Auditoria do Banco Europeu de Investimento e também desempenha funções não executivas na Infraestruturas de Portugal, EuroBIC, GESTMIN e Comissão de Privatização da TAP. Também é professor catedrático na Universidade Nova de Lisboa e na Nottingham Business School,...