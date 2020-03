O sismo registado na noite do passado sábado, com uma magnitude de 5.1 na escala de Richter, abalou a ilha, mas abalou ainda mais a confiança dos madeirenses, como pudemos comprovar pelas centenas de comentários nas redes sociais do DIÁRIO. Curiosamente, houve também aqueles que não se aperceberam de nada, ou porque estavam a conduzir, ou porque estavam numa zona com barulho......