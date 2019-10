“Sinto essa necessidade de manipular os materiais”

Dina Pimenta regressa às exposições individuais com um mergulho na natureza, em particular nos jacarandás, árvores se encontram em muitos jardins particulares e também em inúmeras ruas do Funchal, entre elas na Avenida Arriaga. ‘Árvore, uma linha à diáspora’ inaugura amanhã às 18h30 na Galeria Marca de Água, no número 119 da Rua da Carreira, fazendo a ponto com outras temáticas...