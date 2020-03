Os sindicatos na Madeira estão preocupados com a onda de situações irregulares no mercado de trabalho que estão a ocorrer na sequência da pandemia da covid-19, a que se seguiu o encerramento de muita actividade económica após a declaração de estado de emergência pelo Presidente da República. O DIÁRIO falou com três sindicalistas e todos reportaram as preocupações e até denúncias...