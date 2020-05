Os grupos parlamentares do PSD e CDS requereram um debate de urgência, com a presença do vice-presidente do Governo Regional, “sobre a ausência de medidas de apoio do Governo da República à Região Autónoma da Madeira, face à pandemia covid-19”. O requerimento assinado por Jaime Filipe Ramos e Lopes da Fonseca já deu entrada no Parlamento e deve ser agendado para breve.

