O treinador do Sporting, Jorge Silas, disse ontem que Bruno Fernandes vai estar no dérbi frente ao Benfica e garante que o capitão leonino está focado no jogo.

“O Bruno vai estar e não acredito que já não esteja. Só se houver uma catástrofe é que não estará. Treinou muito bem, é um jogador extraordinário, o mais valioso da liga, e vale mais do que se fala, porque além de atacar também...