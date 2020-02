A ideia de criar um circuito que promovesse ainda mais o golfe, o golfista madeirense assim como as empresas regionais surgiu em 2015, com o ‘nascimento’ do Circuito Golfe Empresas, sob organização do Clube de Golf do Santo da Serra e do DIÁRIO.

Passados cinco anos o evento é já um enorme sucesso, envolvendo mais de 120 jogadores em representação de 30 empresas. Um crescimento assinalável,...