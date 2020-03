Hematomas na cara, braços e pernas e um relógio e telemóvel partidos foram as marcas que o guarda Basílio, da GNR, ficou da agressão de que foi alvo por parte de um grupo de marinheiros da corveta portuguesa ‘NRP António Enes’ no exterior de uma discoteca na Rua do Favila. Os factos remontam à madrugada de 14 de Agosto de 2015 mas só recentemente, no Juízo Local Criminal do Funchal,...