O Nacional não tem nenhum jogador castigado para o encontro do próximo sábado com o Vilafranquense, no entanto, há sete jogadores em risco de suspensão para os confrontos que se seguem.

Entre os atletas que se encontram à beira de cumprir castigo estão três defesas centrais, casos de Mosevich, Júlio César e Rui Correia. Os dois primeiros somam quatro cartões amarelos, enquanto Rui...