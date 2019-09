Tem início hoje os campeonatos nacionais da I divisão de ténis de mesa, que este ano contam com sete equipas da Madeira, cinco masculinas e duas femininas.

O maior destaque vai, naturalmente, para as estreias absolutas do Sporting da Madeira, em masculinos, e do CTM Santa Teresinha, em femininos, que garantiram a subida de divisão na época passada e que, deste modo, reforçam o já...