São sete os veleiros que hoje, pelas 20 horas, ao largo de Santa Cruz, rumam com destino à ilha dourada para cumprir aquela que será a primeira de duas etapas da Regata Porto Santo Line - 5ª Prova da Taça da Madeira de Cruzeiros - e que conta com o patrocínio do Grupo Sousa, um parceiro logístico da colectividade organizadora o Clube Naval do Funchal.

Entre a primeira e segunda etapa,...