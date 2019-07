O Porto do Funchal conta já com reservas de 174 navios de cruzeiro para escala em 2021 – em 2020 já há 243 reservas no Funchal e 11 no Porto Santo -, sendo que a esta distância temporal é possível apontar a pelo menos sete estreias, algumas das quais novos navios no mercado. Para 2021, Porto Santo já conta com sete reservas de cais.

Segundo o blog especializado https://sergiocruises.blogspot.com/...