A Câmara Municipal do Funchal preparou a minuta de um Plano de Contingência para o sector empresarial do concelho, tendo como principal objectivo planear intervenções eficazes e concertadas por parte das empresas, face às consequências do surto de Covid-19.

Ao DIÁRIO, o presidente Miguel Silva Gouveia explica que, através da elaboração do Plano, “serão determinados todos os serviços...