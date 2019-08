SESARAM pode obrigar a 416 horas extra por ano

Foi algo que causou polémica ao ficar escrito no novo Estatuto do SESARAM, já promulgado por Ireneu Barreto, que a “realização de trabalho suplementar [do trabalho médico] não está sujeita a limites máximos” quando necessária ao funcionamento dos serviços de urgência e de atendimento permanente.

A disposição suscitou muitas dúvidas entre os profissionais e ainda continua a suscitar,...