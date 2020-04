O SESARAM, através do Serviço de Patologia Clínica (Laboratório) do Hospital Dr. Nélio Mendonça, participa no no estudo da diversidade genética do novo coronavírus (Covid-19) em Portugal que está a ser desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). Trata-se de um projecto de âmbito nacional que conta com a colaboração de uma rede de cerca de 20 hospitais...