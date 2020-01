“O JPP exige transparência do SESARAM e pede as listas de espera actualizadas a 31 de Dezembro de 2019, após o turbilhão de (não) informações com que o Secretário Regional, Pedro Ramos, ‘brindou’ os deputados na discussão do Orçamento Regional para 2020.” Numa posição assumida pelo deputado e secretário-geral Élvio Sousa, o partido não hesita em afirmar que “o SESARAM mantém obscuridade nos números da saúde”.

O JPP lembra o historial da empresa e do Governo na ocultação dos dados estatísticos e dá como exemplo o facto de o microsite, supostamente da transparência, não ter quaisquer dados referentes a às listas ou outros para o ano de 2019.

“Lembro que o JPP já fez um pedido semelhante anteriormente, em dois momentos distintos, só tendo obtido resposta no último pedido, efectuado em Novembro de 2018. Na altura, e já em 2019, o Conselho de Administração do SESARAM agendou uma reunião com o JPP no sentido de entregar a documentação e esclarecer, exactamente, os números apresentados.”

O JPP viria a disponibilizar os dados aos demais deputados da ALM e no seu site.

O partido insiste na obtenção dos números e lembra que, regimentalmente, a ALM dá 30 dias para que isso aconteça.

Élvio Sousa recorda, ainda, que o JPP propôs um aumento do valor previsto para a Recuperação de Cirurgias, que conta com mais 2,3 milhões do que em 2019, totalizando cinco milhões neste ano.