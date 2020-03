O SESARAM_acaba de comprar 480 mil euros em equipamento de protecção individual para lidar com o novo coronavírus. Desse montante, destaca-se a compra de máscaras por 268 mil euros. A segunda aquisição mais volumosa, no que se refere ao montante despendido, foi a de fatos integrais, pelos quais o SESARAM vai pagar 186 mil euros. Mas, nos últimos dias, a despesa do SESARAM aumentou...