SESARAM gastou 143 milhões em medicamentos

É uma das mais importantes fatias do orçamento anual do Serviço de Saúde da Região (SESARAM). Todos os anos são gastos milhões de euros com os medicamentos para utilização e dispensa hospitalar.

De acordo e acordo com dados fornecidos ao DIÁRIO pelo SESARAM, desde Janeiro de 2015 e até ao final do 1.º semestre do corrente ano, os gastos com medicamentos ascendem a mais de 143 milhões...