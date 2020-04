A factura continua a crescer. Na última semana, os contratos do SESARAM, relacionados com o combate ao novo coronavírus, alcançaram 700 mil euros. A maior despesa diz respeito à aquisição de máscaras, com o que foram despendidos mais de 430 mil euros. Os 700 mil euros somam-se a outros 2,7 milhões, gastos nas semanas anteriores, elevando a despesa total, até agora realizada e publicada...