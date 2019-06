O SESARAM tem vindo a debater-se, desde sábado, com vários constrangimentos devido a problemas com o sistema informático. No sábado, houve um colapso que condicionou o serviço durante várias horas. O sistema foi reposto ao fim tarde.

No domingo funcionou sem grandes falhas, mas, na manhã de ontem, voltou a colapsar. Esse constrangimento determinou o cancelamento de dezenas de consultas...