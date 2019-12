SESARAM adquire aparelho TAC em 2020

Durante o próximo ano, o Serviço de Saúde da Região (SESARAM) prevê adquirir um aparelho que possibilita a realização da Tomografia Axial Computorizada (TAC). A consulta preliminar ao mercado foi autorizada por deliberação do Conselho de Administração do SESARAM no passado dia 7 de Novembro e o objectivo é concluir o processo de aquisição durante o próximo ano.

Segundo informações facultadas ao DIÁRIO pelo SESARAM, esta compra foi ‘autorizada’ “no sentido de assegurar a normalidade da realização destes exames”. A informação disponibilizada acrescenta ainda que “esta aquisição visa substituir um equipamento existente que já apresenta algum desgaste”. Aliás, o DIÁRIO sabe que a última aquisição de um equipamento desta natureza aconteceu em 2011

O SESARAM refere ainda que neste momento, são dois os equipamentos para a realização de TAC´s existentes no Hospital Dr. Nélio Mendonça: um está disponível no Serviço de Urgência Hospitalar e outro no Serviço de Imagiologia.

Estes aparelhos são muito utilizados. Os dados ao nível dos exames complementares de diagnóstico neste campo, revelam que em 2017 foram realizados no SESARAM 25.561 TAC. Em 2018, o total atingiu os 26.100 e, no primeiro semestre deste ano, somaram-se 13.592 TAC.

“Trata-se de um equipamento de uso intensivo, com uma média diária superior a 70 exames”, acrescenta ainda o SESARAM.

200 mil euros na Imagiologia

A aquisição de um novo aparelho TAC para o Hospital Dr. Nélio Mendonça virá acrescer aos equipamentos que o SESARAM tem adquirido para a área da Imagiologia, nos últimos 3 anos.

De acordo com dados facultados ao DIÁRIO, Nos últimos 3 anos, o SESARAM adquiriu dicersos seguintes equipamentos na área da Imagiologia, no valor cerca de 200 mil euros, onde se incluem um monitor de sinais vitais para Ressonância Magnética no valor de 69 mil euros (sem IVA), software e antena para Ressonância Magnética da GE 3T para a realização de exames cardíacos no valor de 50 mil euros (sem IVA), uma mesa para biópsia no mamógrafo Siemens existente no Hospital Dr. Nélio Mendonça no valor de 4.700 euros (sem IVA) e um ecógrafo Siemens NX3 no valor de 23. 990 euros (sem IVA).