O Sindicato de Estivadores voltou a emitir um novo aviso prévio de greve para todo o mês de Junho. Com o fim do Estado de Emergência e o fornecimento à Região em risco, a Vice-presidência já assegurou com o Ministério das Infraestruturas e da Habitação a imposição dos serviços mínimos e a salvaguarda do abastecimento regular.

A informação oficial seguiu na terça-feira passada para...