O Serviço Militar Obrigatório terminou, em Portugal, no final de 2004. Há precisamente 15 anos, os jovens portugueses deixaram de se preocupar com o que os mais velhos ainda chamavam ‘ir às sortes’. Com 18 anos, os rapazes - a incorporação de mulheres foi sempre voluntária - iam à inspecção, física e médica, para saber se estavam ‘aptos para todo o serviço militar’, ou se ficavam...